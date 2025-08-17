SSK girişi 1995-2015 arası olanlar için erken emeklilik fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik bekleyen sigortalı çalışanlar için önemli bir haber duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlara ilişkin erken emeklilik fırsatının doğabileceğini daha önce duyuran SGK, erken emeklilik hakkının SSK girişi 1995-2015 arası olanları da kapsayabileceği açıklandı.

3600 GÜNDE ERKEN EMEKLİLİK

SGK'nin açıkladığı listeye göre; engelli çalışan sigortalılar için 15 yıl ve 3600 günden itibaren erken emeklilik adet kapıda oluyor. Ancak bu hakkın elde edilebilmesi için yüzde 40 ve üstü engelli olunması gerekiyor.

Listede bu haktan yararlanacaklar için yaş şartına bakılmıyor. Buna göre; hem SSK girişi 1995-2015 arası olanları hem de diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları kapsadığı sonucu çıkıyor.

MALULEN ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI

Erken emeklilikte malulen emeklilik fırsatı da açıklanan listede yer alıyor. Gerekli koşullar; kişinin çalışma hayatına başladıktan sonra herhangi bir sağlık problemi veya kaza sonucunda çalışma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşamış olması. Ayrıca iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle, meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşayan kişiler de yararlanabilecek.

Sigortalı çalışanların malulen erken emekli olabilmeleri için hem 10 yıllık sigortalılık sürelerini hem de 1800 prim günlerini tamamlamış olmaları şartı bulunuyor. Bakıma muhtaç şekilde malul kalanlarda 10 yıllık sigortalılık süresi yerine 1800 gün prim baz alınıyor.

ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

SGK, annelere 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile daha erken emeklilik fırsatı sunuyor.

Sigortalı çalışan anneler, 3 çocuk sahibi olmak koşuluyla borçlanma ile yaş ve prim şartlarını doldurunca erken emekli olabiliyorlar.