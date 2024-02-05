Stadyum önünde cinayet: Bıçaklanan Yasin yaşam mücadelesini kaybetti

Denizlispor taraftarları arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım (26) tarafından bıçaklanan Yasin Karaobalı (30) tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:01
Stadyum önünde cinayet: Bıçaklanan Yasin yaşam mücadelesini kaybetti
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Olay 14 Ocak'ta Atatürk Stadyumu önünde meydana geldi. Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan karşılaşmanın ardından stattan çıkışta, her ikisi de ev sahibi takımın taraftarı olan Yasin Karaobalı ile Berkay Yıldırım arasında iddiaya göre omuz atma tartışması yaşandı.

Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı.

O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralanan Yasin Karaobalı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından yakalandı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken14 Ocak'tan buyana yoğun bakımda tedavi gören Yasin Karaobalı, bu sabah hayatını kaybetti.


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