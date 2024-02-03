Restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!

Düzce'de bir restoran çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 08:43
Restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!
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Düzce'de Konuralp bölgesinde bulunan bir restoran çıkışında E.K., henüz adları belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine E.K, karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. E.K, restoran önünde bulunan bir ticari taksiye bindirilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DURUMU AĞIR!

E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası aracı ile bölgeden kaçan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.


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