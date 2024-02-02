Akraba iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Mardin'de akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:59
Akraba iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı
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Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Şükran C. (64) Mehmet C. (64) Arabi C. (59) ve Cevdet C. (55) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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