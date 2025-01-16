Stajyer öğrenci el forkliftinin altında kaldı: Aile şikayetçi oldu

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:35

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:56

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlı Makine İmalatı Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Onur Turan, zorunlu staj eğitimini CNC kalıp firmasında yapmaya başladı.

Turan, iddiaya göre, kendisine firma yetkilileri tarafından yük taşıtıldığı sırada el forkliftinin devrilmesiyle altında kaldı. Sağ kolu çıkan ve vücudunda ezikler oluşan Turan, sağlık ekiplerine haber verilmeden, özel araçla götürüldüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olcay Turan, oğlunun yaralandığını kendilerine haber vermediğini ve ambulans çağırmadan özel araçla hastaneye götürdüklerini öne sürdüğü firma yetkilileri hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan, kaza, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Onur Turan'ın, atölyeye doğru çektiği el forkliftinin asfalttaki tümseğe takılması sonucu üzerine devrildiği görüldü. Atölye önünde bekleyen 3 kişinin, Turan'ın geri geri gelip forklifti taşırken, aralarında sohbet ettiği de görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, Onur Turan'ın devrilen forkliftin altında kalmasının ardından, atölye önündeki 3 kişiyle çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da yer aldı.