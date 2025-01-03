Stajyer öğrenci inşaattan düştü: Durumu ağır!

Tekirdağ Çerkezköy’deki bir inşaatta stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Stajyer öğrenci inşaattan düştü: Durumu ağır!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:47

Kapaklı’da bir lisede elektrik bölümü öğrencisi olan ve stajyer olarak bir iş merkezi inşaatında çalışan A.K., dengesini kaybederek asma kattan beton zemine düştü.

Olayın ardından inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde bulunan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #tekirdağ #stajyer #inşaat

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