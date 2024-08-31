Starbucks açtığı davayı kazandı, Balbucks'ın adı değişti

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:42

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balbucks markasının ismi değişti. Starbucks'ın açtığı isim tescili davasını kazanmasının ardından Balbucks markasının ismi ONON olarak değiştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balbucks markasının ismi değişti.

Starbucks'ın açtığı isim tescili davasını kazanmasının ardından Balbucks markasının ismi ONON olarak değiştirildi.

İSMİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kurulduğu günden beri büyük ilgi gören Balbucks'ın isim ONON olarak değişti. Kısa sürede popüler hale gelen ve herkes tarafından sevilen Balbucks, yeni bir marka kimliği ONON adıyla hizmet vermeye devam edecek. Yeni marka isminin Bal Kafe veya Bal10 Kafe olabileceği medyada konuşulsa da, yeni ismi ONON oldu.

Yeni marka ismi ONON, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın seçim kampanyasında kullandığı "10 numara kente 10 numara başkan" sloganından ilham alınarak oluşturulduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda, yeni markanın sloganı "10 numara kente 10 numara kafe" olarak belirlenebileceği tahmin ediliyor.

İlk tabela değişikliği ise Balbucks’ın merkez şubesi olan Zağnos Paşa Meydanı’ndaki kafelerinde tabela değişikliği gerçekleşti. Balbucks tabelaları söküldü ve yerine ONON tabelaları yerleştirildi. Balbucks merkez şubesinin ardından Balbucks Edremit gibi diğer şubelerde de tabelaların en kısa sürede değiştirileceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın Youtube programında Balbucks'ın kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor:

"Genç arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz bir gün, hepinize kahve ısmarlıyım dedim. Genç arkadaşlarımız Starbucks'tan isteriz dediler. Tamam dedim. Hemen kredik kartımı verdim, alın dedim. Kahvelerimizi aldık, fiyatlar inanılmaz. Ya dedim başka bir şey mi aldık? O zaman ki dedim yani demek ki gençlerimiz bu kahveyi istiyorlar. Biz bir şey yapmamız lazım. Balbucks'ın açılımı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulusal Çay Kahve Servisi. Patentine başvurduk, onaylanacak inşallah."

1 senenin ardından patent başvurusu reddedildi ve davayı Starbucks kazandı. Dava sonrası Balbucks, ONON oldu.