Starbucks işçilerinin çalışma koşulları gündem oldu: ‘Büyük boy’ sömürü

12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:46

Starbucks’ın çalışanlarının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) sendikalaşma mücadelesi sürüyor. İşçilerin mücadelesi etkisini Türkiye’de de hissettirmeye başladı. Cumhuriyet, daha önce “Bu iş yerinde baskı var” başlığıyla yayımladığı haberiyle Starbucks işçilerinin çalışma koşullarını gündeme getirmişti.

İşçiler bu kez de #StarbuckstaVentiBoySömürü etiketiyle sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. Bağımsız Emek Sendikası’ndan Sena Çakır konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Starbucks emekçilerinin çalışma koşullarına vurgu yapan Çakır, “Haftada altı gün bazen günde 12 saatten fazla çalışıyorlar. Vardiya düzenleri kanuna aykırı ve şeflerin keyfine tabi. İş tanımı dışında çalıştırılıp mağazayla ilgili her işi yapmaları bekleniyor. Çalışanlar hem şefleri hem de müşteriler tarafından ciddi baskıya uğruyor” dedi.

‘DÜNYANIN HER YERİNDE KOŞULLAR AYNI’

Dünyadaki Starbucks çalışanlarının çalışma koşullarına da dikkat çeken Çakır, “Dünyanın neredeyse her yerinde Starbucks işçileri aynı koşulları yaşıyor. Şirket, işçilere bakış açısı noktasında her yerde sömürü ve baskı içeriyor. ABD’de başlayan sendikalaşma süreci umuyoruz ki Türkiye’ye de dünyanın diğer yerlerine de ilham olur” ifadelerini kullandı.

‘İŞÇİLER YALNIZ HİSSEDİYOR’

Starbucks işçilerinin sosyal medyada gündem olmasına dair konuşan Çakır, “Starbucks işçileri ülkenin dört bir yanında çalışıyor ve bir şekilde birbirlerini bulmaları lazım. Arkadaşlar bir etiket çalışması yaparak hem bunu sağlamak istedi hem de yaşananları gündeme getirmek istedi. Birçok müşteri de Starbucks çalışanlarının yaşadıklarına dair çok duyarlı bu yüzden gündeme getirmekte zorlanmadılar” ifadelerini kullandı. Çakır, çalışanlara sendikalaşma çağrısında bulunarak “Görüştüğümüz her işçi çok zor dayanıyor ve çok yalnız hissediyor. Bu yüzden hepsini sendikalaşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.