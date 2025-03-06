Starway World Best Hotels ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:25

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:26

Coral Travel tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Starway World Best Hotels" ödülleri, 4 Mart’ta Berlin’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda belirlenen sıralamada Maxx Royal Kemer Resort birinciliği elde ederken, Blue Waters Club ikinci, NG Phaselis Bay ise üçüncü sırada yer aldı.

ÜÇ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Törende otellere üç kategoride ödüller verildi. “Top 100 World Best Hotels” kategorisinde tüm kriterlerde en yüksek puanı alan oteller ödüllendirilirken, “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” kategorisinde çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip oteller, “Çevre Dostu Oteller” kategorisinde ise çevreye duyarlılığı yüksek oteller ödüle layık görüldü.

CORAL TRAVEL GROUP’UN BÜYÜME RAKAMLARI

Ödül töreni, Coral Travel Group’un Orta Avrupa (Almanya, Avusturya, İsviçre) bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Çavdır’ın konuşmasıyla başladı. Çavdır, Coral Travel Group’un 23 ülkede 38 şirket ve 6.000 çalışan ile faaliyet gösterdiğini, yılda yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet verdiğini belirtti. 2023 yılında 2,72 milyon turiste hizmet veren grup, 2024 yılında bu sayıyı %26,4 artırarak 3,5 milyona ulaştırdı. Avrupa pazarında ise %25 büyüme sağlandı.

2025 HEDEFLERİ

Coral Travel Group, 2025 yılında turist sayısını 4 milyonun üzerine çıkarmayı, Avrupa pazarlarında ise 2,3 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor. Grubun 2025 yılı kapasite planlamasında Türkiye 1,9 milyon, Mısır 850 bin, Yunanistan 200 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 200 bin, İspanya 200 bin, Tunus 80 bin ve Tayland 70 bin turiste ev sahipliği yapacak.

ÖDÜL ALAN OTELLER

Top 100 World Best Hotels kategorisinde ilk üç sırayı Türkiye’deki oteller aldı. Maxx Royal Kemer Resort birinci, Blue Waters Club ikinci, NG Phaselis Bay üçüncü oldu. İlk 100’e giren otellerin 58’i Türkiye’den, 14’ü Mısır’dan, 9’u Yunanistan’dan, 7’si İspanya’dan, 5’i Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 3’ü Tayland’dan, 2’si Tunus’tan, 1’i Karadağ’dan ve 1’i Maldivler’den seçildi.

Çocuk ve Aile Dostu Oteller kategorisinde birinciliği Blue Waters Club alırken, Delphin Be Grand Resort ikinci, Royal Wings Hotel ise üçüncü oldu.

Çevre Dostu Oteller kategorisinde ise Maxx Royal Kemer Resort birinci, Rixos Premium Tekirova ikinci, Liberty Hotels Lykia üçüncü sırada yer aldı. Her iki kategoride de 25’er otel ödül almaya hak kazandı.

Törende Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, yenilikçi ürün ve hizmetlerle değişen koşullara uyum sağlarken sürdürülebilir turizm ilkesine bağlı kalarak büyümeye devam ettiklerini belirtti. Dünya Turizm Örgütü Elçisi Dr. Michael Frenzel ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Julia Simpson da törende konuşmalar yaptı.