Stat görevlisini darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da amatör ligde, maç esnasında stada girmek isteyen ve kendilerini engelleyen görevliyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:40
Stat görevlisini darbeden 3 kişi gözaltına alındı
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Çukurova Stadı'nda 8 Haziran'da oynanan 11 yaş altı amatör futbol maçında, hakem kararlarını beğenmeyen K.A, C.A. ve E.S. sahaya girmek istedi.

Stat görevlisi U.Y. sahaya girmek isteyen 3 kişiye engel olmaya çalıştı.

Çıkan tartışmada, K.A, C.A. ve E.S, görevli U.Y'yi darbetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı stadın güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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