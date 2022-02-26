Stephen Hawking kimdir? Hayatı, hastalığı ve ölümü
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ünlü fizikçi bilim adamı Stephen Hawking’in balmumu heykeline “Rabbimi inkar ediyordun, şimdi hesap veriyorsun” dediğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Peki Stephen Hawking kimdir?
Stephen Hawking, Einstein’dan
sonra dünyaya gelen en büyük ikinci fizikçi olarak kabul edilir. Rahatsızlığına
rağmen 12 onur derecesi olan, birçok bilim otoritesinden sayısız ödül alan ve
popüler bilim alanında en sevilen karakterlerden biri olan Stephen Hawking
kimdir?
Stephen Hawking’in hayatı
Tam adı Stehen William Hawking
olan ünlü fizikçi 8 Ocak 1942 tarihinde dünyaya geldi. 8 yaşındayken Londra’dan
20 mil uzaklıktaki St. Albans’a gitti ve 11 yaşındayken de St Albans okuluna
kayıt oldu. St Albans’tan mezun olduktan sonra babasının da eski okulu olan
Oxford Üniversitesinde fizik öğrenimi görmeye başladı. Daha sonra da kozmoloji alanında
çalışmak için Cambridge’e gitti. Doktorasını aldıktan sonra ilk olarak
araştırma asistanı, daha sonra da doçent oldu. 1973 yılında ise Gökbilim Enstitüsünden
ayrılarak uygulamalı matematik ve teorik fizik bölümüne geçti. 1979 yılında ise
profesör oldu.
Hawking, evrenin temel ilkeleri
üzerine çalıştı. Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’nın Bigbang ile başlayıp
kara deliklerle son bulduğunu ortaya koydu. Böylece de Genel Görelilik kuramı
ile Kuantum mekaniğinin birleşmesi gerektiğini öne sürdü. Bu sadece fizik
dünyasında değil, 1900’lerin ikinci yarısında ortaya atılan en büyük
buluşlardan biriydi.
Stephen Hawking, kara delik ve
kuantum fiziği ile ilgili ortaya attığı iddialar nedeniyle en çok tanınan ve
popüler olan bilim adamı oldu. Evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler
hale getirmek için birçok kitap yazdı. Yazdığı kitaplar 40’dan fazla dile
çevrildi. Bu sayede de Cambridge üniversitesinde laboratuvarını geliştirebilecek
maddi bağımsızlığı da kazanmış oldu.
Stephen Hawking’in hastalığı neydi?
Stephen Hawking’in rahatsızlığı
ALS(amyotrofik lateral skleroz) hastalığı olarak bilinen ve bu hastalığın nadir
görünen türlerinden biri olan bir rahatsızlıktı. Bu hastalık kendisini genç
yaşta gösteren ve yavaş ilerleyen bir formdaydı. Bu hastalığın teşhisi Hawking’e
1963 yılında, 21 yaşındayken konulmuştu ve doktorlar 2 yıl ömür biçmişti. Bu
hastalık motor nöronların zaman içerisinde yüzde 80’ini öldürecek, fakat beynin
zihinsel faaliyetlerine dokunmayacaktı. Hawking bu hastalıktan dolayı
tekerlekli sandalyeye mahkum olmak zorunda kaldı. 1970’lerin sonlarına doğru
ise konuşma yetisini çok büyük bir oranda kaybetmişti. Onun söylediklerini
sadece en yakınları anlayabiliyor ve dış dünya ile bağlantısını da bu yakınları
kuruyordu.
1985 yılında CERN’i ziyaret
ettiği sırada zatürre kaptı ve soluk borusuna bir delik açılması gerekti. Bu nedenle
sesini de tamamen yitirmiş oldu. Hawking 1986 yılından itibaren, tekerlekli sandalyesine
konan ve yazıları sese dönüştüren bir cihaz sayesinde yakınları ile iletişim
kurabiliyordu. Fakat hem günlük yaşantısını hem de bilimsel çalışmalarını
yürütmeye devam ediyordu. Konuşmak istediğinde elindeki elektronik cihazı
sıkarak yazıyordu ve bu cihazda kayıtlı 2600 kelime vardı. Sağlıklı bir insanın
iletişim kurarken kullandığı ortalama kelime sayısı 2500’dür. Bu nedenle Hawking
kendisini ifade etmekte bir sıkıntı çekmiyordu. Fakat 2005 yılında el kaslarını
kullanma yetisini de kaybettiğinde yanağındaki kasları kullanarak kelimelerini
seçmeye başladı.
Stephen Hawking’in ölümü
Spephen Hawking, 14 Mart 2018
tarihinde, sabaha karşı hayatını kaybetti. İngiltere’nin Cambridge şehrinde, 76
yaşındayken kendi evinde öldü. Ailesi ölümünü açıklarken “huzur içinde öldü”
ifadelerini kullanmıştı. Ölüm sebebi ise 21 yaşındayken teşhisi koyulan ve
herhangi bir tedavisi bulunmayan ALS hastalığıydı.
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