Stephen Hawking kimdir? Hayatı, hastalığı ve ölümü

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:58

Stephen Hawking, Einstein’dan sonra dünyaya gelen en büyük ikinci fizikçi olarak kabul edilir. Rahatsızlığına rağmen 12 onur derecesi olan, birçok bilim otoritesinden sayısız ödül alan ve popüler bilim alanında en sevilen karakterlerden biri olan Stephen Hawking kimdir?

Stephen Hawking’in hayatı

Tam adı Stehen William Hawking olan ünlü fizikçi 8 Ocak 1942 tarihinde dünyaya geldi. 8 yaşındayken Londra’dan 20 mil uzaklıktaki St. Albans’a gitti ve 11 yaşındayken de St Albans okuluna kayıt oldu. St Albans’tan mezun olduktan sonra babasının da eski okulu olan Oxford Üniversitesinde fizik öğrenimi görmeye başladı. Daha sonra da kozmoloji alanında çalışmak için Cambridge’e gitti. Doktorasını aldıktan sonra ilk olarak araştırma asistanı, daha sonra da doçent oldu. 1973 yılında ise Gökbilim Enstitüsünden ayrılarak uygulamalı matematik ve teorik fizik bölümüne geçti. 1979 yılında ise profesör oldu.

Hawking, evrenin temel ilkeleri üzerine çalıştı. Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’nın Bigbang ile başlayıp kara deliklerle son bulduğunu ortaya koydu. Böylece de Genel Görelilik kuramı ile Kuantum mekaniğinin birleşmesi gerektiğini öne sürdü. Bu sadece fizik dünyasında değil, 1900’lerin ikinci yarısında ortaya atılan en büyük buluşlardan biriydi.

Stephen Hawking, kara delik ve kuantum fiziği ile ilgili ortaya attığı iddialar nedeniyle en çok tanınan ve popüler olan bilim adamı oldu. Evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için birçok kitap yazdı. Yazdığı kitaplar 40’dan fazla dile çevrildi. Bu sayede de Cambridge üniversitesinde laboratuvarını geliştirebilecek maddi bağımsızlığı da kazanmış oldu.

Stephen Hawking’in hastalığı neydi?

Stephen Hawking’in rahatsızlığı ALS(amyotrofik lateral skleroz) hastalığı olarak bilinen ve bu hastalığın nadir görünen türlerinden biri olan bir rahatsızlıktı. Bu hastalık kendisini genç yaşta gösteren ve yavaş ilerleyen bir formdaydı. Bu hastalığın teşhisi Hawking’e 1963 yılında, 21 yaşındayken konulmuştu ve doktorlar 2 yıl ömür biçmişti. Bu hastalık motor nöronların zaman içerisinde yüzde 80’ini öldürecek, fakat beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayacaktı. Hawking bu hastalıktan dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olmak zorunda kaldı. 1970’lerin sonlarına doğru ise konuşma yetisini çok büyük bir oranda kaybetmişti. Onun söylediklerini sadece en yakınları anlayabiliyor ve dış dünya ile bağlantısını da bu yakınları kuruyordu.

1985 yılında CERN’i ziyaret ettiği sırada zatürre kaptı ve soluk borusuna bir delik açılması gerekti. Bu nedenle sesini de tamamen yitirmiş oldu. Hawking 1986 yılından itibaren, tekerlekli sandalyesine konan ve yazıları sese dönüştüren bir cihaz sayesinde yakınları ile iletişim kurabiliyordu. Fakat hem günlük yaşantısını hem de bilimsel çalışmalarını yürütmeye devam ediyordu. Konuşmak istediğinde elindeki elektronik cihazı sıkarak yazıyordu ve bu cihazda kayıtlı 2600 kelime vardı. Sağlıklı bir insanın iletişim kurarken kullandığı ortalama kelime sayısı 2500’dür. Bu nedenle Hawking kendisini ifade etmekte bir sıkıntı çekmiyordu. Fakat 2005 yılında el kaslarını kullanma yetisini de kaybettiğinde yanağındaki kasları kullanarak kelimelerini seçmeye başladı.

Stephen Hawking’in ölümü

Spephen Hawking, 14 Mart 2018 tarihinde, sabaha karşı hayatını kaybetti. İngiltere’nin Cambridge şehrinde, 76 yaşındayken kendi evinde öldü. Ailesi ölümünü açıklarken “huzur içinde öldü” ifadelerini kullanmıştı. Ölüm sebebi ise 21 yaşındayken teşhisi koyulan ve herhangi bir tedavisi bulunmayan ALS hastalığıydı.