Siirt'te evde baygın bulunan öğretmen hastaneye kaldırıldı

Siirt'te kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakımda tedaviye alındı.

DHA
23 Aralık 2022 Cuma, 11:14
Siirt'te evde baygın bulunan öğretmen hastaneye kaldırıldı
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Kooperatif Mahallesi'nde, önceki akşam saatlerinde Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi.

EKİPLER BAYGIN HALDE BULDU

Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Siirt öğretmen yoğun bakım

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