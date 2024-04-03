Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu

Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:23

AKP’nin İstanbul için çıkardığı aday olan Murat Kurum ile gerçekleştirdiği bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden televizyon sunucusu Buket Aydın, geçmişte yapmış olduğu bir yorumla sosyal medyada tekrar gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söyleyen Aydın’ın gündem olan görüntüsünde şunları söylediği görülüyor:

“Selçuk Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuşması hükümete zarar verir. Sen Ekrem İmamoğlu’nu bu kadar mı yüceltiyorsun, bu kadar mı önemli ve değerli bir kişilik? Ekrem İmamoğlu kim? Bir belediye başkanı…”