Su baskınları sonrası mühendislerden gıda uyarısı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:25

Güncelleme: 26.11.2023 - 18:26

İzmir’de iki gündür devam eden sağanak yağmurun ardından başta Konak ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi nedeniyle Kordon, Mavişehir ve Karşıyaka’da iş yerleri, evler sulat altında kaldı.

“İLGİLİ KURUMLARIN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Ekipler çalışmalarını sürdürürken TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden gıda güvenliği uyarısı geldi. Yapılan yazılı açıklamada Türkiye’de gerçekleşen afetlerin yüzde 9,3’lük kısmının sellerin oluşturduğu vurgulanarak, “Sel suları fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpların dışında gıda güvenliğine dair de sorunlara neden olur. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre su baskını sonrasında görev alması gereken afet çalışma gruplarından biri olan Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık Grubu’nun görev ve sorumluluklarından biri Gıda güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak olarak geçiyor. Bir diğer çalışma grubu olan Afet Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım Grubunun görev sorumlulukları arasında gıda güvenliği için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak yer alıyor. İlgili kurumları kentimizde yaşanan su taşkını ve sel baskını ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Gıda güvenliği ile ilgili bir sorun yaşamamak için gıda üretimi, satışı yapan yerlerde aşağıdaki hususlara ekstra dikkat edilmeli” denildi.

"DERHAL İMHA EDİLMELİ"

Oda yapılması gerekenleri maddeler halinde şu şekilde sıraladı:

“Sel suyu ile temas etmiş ambalajsız, açık, dökme tüm ürünler

Sel suyu ile temas etmiş olabilecek yiyeceklerden doğal kokusu, rengi veya dokusunu kaybetmiş ürünler

Su geçirmez özelliği olmayan (karton, açılır kapaklı, vidalı kapaklı plastik, cam vb) paketlerdeki ürünler

Bombe yapmış, hasarlı, açıldığında sıvı veya köpük fışkıran konserve ürünler

Sel suyuyla temas etmiş özellikle tahta kesme tahtaları, bebek ve biberon emzikleri de sel suyu nedeniyle oluşacak kirleticilerin dezenfeksiyonunun tam sağlanamaması ihtimali yüksek olduğundan imha edilmeli.

Gıda ile temas eden tüm kap kacak ve diğer yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı.

Sel suyuyla temas etmiş ya da etmemiş su geçirmez özellikteki ambalajlarda bulunan ürünler de iyice dezenfekte edilmeli.”

derhal imha edilmeli. İmha ederken direkt çöpe atılmamalı. Tekrar kullanılma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde açılarak, dökülerek, ambalaja zarar vererek imha edilmeli."

ELEKTRİK KESİNTİSİ SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Gıda mühendisleri sel baskını, su taşkını sonucu gerçekleşebilecek olası elektrik kesintisi sonucu dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

• Buzdolabı ve/veya dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca az açılmalı.

• Kapağı açılmamış bir buzdolabında gıdalar ortalama 4 saat kadar yine kapağı açılmamış dondurucularda ürünler ortalama 24 saate kadar mevcut durumlarını korurlar. Bu süreleri aşmış özellikle et, süt, balık, yumurta ve ürünleri imha edilmeli. Çözünmüş ürünler bahsi geçen süreyi aşmadan yemeğe dönüştürülerek tek seferde tüketilebilir.

• Çözünmüş ürünler ve çözünen ürünlerden yapılan ürünler kesinlikle tekrar dondurulmamalı.

• Gıdaların bozulup bozulmadığını anlamak için tadına bakılmamalı.

• Çözünmüş ürünler dahil doğal renk, koku ve yapısı bozulmuş ürünler imha edilmeli.