Su deposuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ordu’nun İkizce ilçesinde yaşlı şahıs, evine su sağlayan depoda arızayı gidermek isterken düştüğü depoda boğularak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Zompur, 2 buçuk metre yüksekliğindeki su deposunda meydana gelen arızayı fark edince tamir için depoya çıktı.
Olaya müdahale etmek isteyen Zompur, su dolu deponun içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zompur’un boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Ordu #su deposu #boğulma
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