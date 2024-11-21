İnsan olma kimliği boğulmaya çalışılıyor!

21 Kasım 2024 Perşembe

İfade özgürlüğü diye bir şey var, anımsadığım kadarıyla. Yoksa yanlış mı anımsıyorum, yasalardan anayasadan kaldırılalı çok mu oldu, yani var yerine “vardı” mı demeliydim?

Konuşmayacağız, düşündüğümüzü açıklamayacağız, olan hadiseleri yorumlamayacağız, bir şeylere dikkat çekmeyeceğiz, kamusal bir uyarı yapmayacağız.

Adalet Bakanlığı’nın veya siyasi iktidarın adamları, sizi derhal ellerinde var olan bir “suç şablonu” içine sokacaklar.

Yani aslında kanunda karşılığı olmayan bir şablon: Devlete, millete, yargıya, iktidara, adalete hakaret gibi.

Nasuh Mahruki’nin tutuklanması nedir yahu?

Bir yüksek memura, elektronik bir seçim sistemine geçmeye hazırız demesine yapılan itiraz, bu yöntemin yanlışlığını ve manipüle edilebileceğini dile getirmek, nasıl bir hakaret olabilir?

MENGENELERİ SIKMA PROJESİ

Ekonomiyi düze çıkarma umudu iktidarın gözünde giderek imkânsızlaştıkça mengeneleri önümüzdeki dönem için sıkılaştırma epey zamandır başladı.

Yenidoğan çetelerin üstelik cinayetler işleyerek SSK’yi nasıl milyonlarca lira sövüşlediği, bebek katillerinin sağlıkta cirit attığı, yoğun bakım ünitelerinde ve ameliyat ve tedavilerde tabii ki ne idüğü belirsiz özel hastanelerde rezilliklerin patladığı, sadece İstanbul’da 4 özel kurumun SSK’yi 200 milyon dolar zarara soktuğu veya hortumladığının SSK müfettişlerince belirlendiği bir gayya kuyusunda yaşıyoruz.

KOKU ALAN İŞADAMLARI

SSK’nin kolay ve anlaşmalı bir şekilde soyulduğunun kokusunu alan “işadamları” kısa süre içinde, pırtlak gibi hastane kurmaya soyundular.

2003’te 240 özel hastane sayısı 2023’te 565 olmuş. Çünkü iyi kolay ve güzel para kazanmanın yolu, SSK sırtından, devlete takılan hortum.

SSK müfettişlerini sayın hepsinin üzerine, şöyle 10’larca yıldan itibaren incelesinler, bakın, SSK nasıl batırılıyor. Bir yandan prim aflarıyla öte yandan hortumlarla.

SSK soygunları sanır mısınız ki bürokratı, siyasi korumacılığı ve ortaklaşmaca olmadan yapılıyor.

Yakında iktidarın elindeki hakaret şablonu uygulamaları arasına, vay Sağlık Bakanlığı, SSK gibi devlet kurumlarının itibarını yerle bir ediyorsunuz suçlaması da girerse şaşırmayalım.

Eziyet içinde olan “Aman ekmeğe zam yapılmasın!” diye çığlık atan insanların ülkesine döndük.

EVET MENGENELERİ SIKMALISINIZ

İnsanı düşünce açıklayan, düşüncesini savunan yaratık olmaktan çıkartıp duymayan, konuşmayan, görmeyen sessiz yaratıkların yaşadığı ülke olmalıyız.

Boşuna etki ajanlığı yasa taslağı gündeme gelmedi. Gürcistan’ı örnek gösteriyorlar. Etki ajanlığı yasası Macaristan’da gündeme geldi.

Korkmadan konuşan, eleştiren insanlara tahammülü olmayan yönetimlerin buldukları çare, herkesi baskılamak, tutuklamak, korkutmak, susturmak.

İfade ve düşüncelerini açıklama hakkı mı dedin?

Onu öyle açıklamayacaksın, açıklayamazsın, ya susacaksın ya da böyle konuşacaksın.

Böyle ancak tamamen göstermelik bir seçime gidilebilir.

Bir de elektronik oylama gelirse seçmenin yapabileceği iktidarı seçmeme hatasını düzeltme şansınız olur.

Hatasız kul olur mu!?