Su fiyatlarında fahiş artış yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak!
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su fiyatlarında fahiş oranda artış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin ardından kentte hazır su fiyatlarında artış yaşandığını ve konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız."
ŞEBEKE SUYU VERİLEMİYOR
Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik dolayısıyla kent merkezindeki Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine geçici süreyle şebeke suyu verilemiyor.
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