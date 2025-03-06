Su kanalına düşen yavru karaca kurtarıldı
Bartın’ın Kozcağız beldesinde su kanalına düşerek mahsur kalan yavru karaca, AFAD ve Doğa Koruma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bartın’ın Kozcağız beldesinde su kanalına girerek mahsur kalan yavru karaca, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Kanaldaki akıntıya kapılan karacayı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvarları nedeniyle kanaldan çıkamayan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. İlk denemelerde yakalanamayan karaca, akıntıyla sürüklenirken kanala gerilen file yardımıyla yakalandı. Sudan çıkarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Tedavisinin ardından yavru karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Etiketler: #Bartın #yavru karaca #Karaca
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