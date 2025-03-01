Kocaeli'nde 'fuhuş' operasyonu: 3 kadın kurtarıldı!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 08:22

Güncelleme: 01.03.2025 - 08:32

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "fuhuşla teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.