Kocaeli'nde 'fuhuş' operasyonu: 3 kadın kurtarıldı!

Kocaeli'nde 'fuhuş' operasyonu: 3 kadın kurtarıldı!
Darıca ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "fuhuşla teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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