Su seviyesi yükselen nehirde mahsur kalan aile kurtarıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen Murat Nehri’nde oluşan adacıkta mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Palu ilçesinde meydana geldi. Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri’nin suyu yükseldi. Bu sırada bölgede piknik yapan 4 kişilik aile, oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Adacığı kaplayan su nedeniyle birbirine tutunan aileye ekipler bot yardımıyla ulaştı. 4 kişi, yapılan çalışmayla güvenli bir şekilde kıyıya çıkarılıp, sağlık kontrolü için Palu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.