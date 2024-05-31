Su tankeri ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde TIR ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:25
Su tankeri ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
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Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı TIR, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 01 CNJ 70 plakalı su tankerine çarptı.

Kazada TIR sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe (8) ve Yunus Emre Y. (10) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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