Su tankerinde mahsur kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde, girdiği su tankerinden çıkamayan çiftçi, iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:50
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Kozcağız beldesinde, dün akşam saatlerinde, ismi öğrenilemeyen çiftçi, kendisine ait traktörün arkasına bağladığı su tankerinin içine kontrol amacıyla girdi.

Bir süre sonra girdiği tankerin üst kapağında sıkışan çiftçi, bağırarak yardım istedi. Köylülerin fark ettiği çiftçi için bölgeye iş makinesi getirildi. Kollarıyla kendisini yukarı çekemeyen çiftçi, iş makinesiyle sarkıtılan halata tutundu.

Çiftçi, 1 saatlik çalışmanın ardından tankerden çıkarılırken, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Yaşananlar, bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


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