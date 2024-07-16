Su tankerinde mahsur kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı
Bartın'ın Kozcağız beldesinde, girdiği su tankerinden çıkamayan çiftçi, iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kozcağız beldesinde, dün akşam saatlerinde, ismi öğrenilemeyen çiftçi, kendisine ait traktörün arkasına bağladığı su tankerinin içine kontrol amacıyla girdi.
Bir süre sonra girdiği tankerin üst kapağında sıkışan çiftçi, bağırarak yardım istedi. Köylülerin fark ettiği çiftçi için bölgeye iş makinesi getirildi. Kollarıyla kendisini yukarı çekemeyen çiftçi, iş makinesiyle sarkıtılan halata tutundu.
Çiftçi, 1 saatlik çalışmanın ardından tankerden çıkarılırken, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Yaşananlar, bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- AKP'li isimden Osman Kavala hamlesi
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!