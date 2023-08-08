Su tasarrufu için yeni karar: Araç ve halı yıkama yasaklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:13
Su tasarrufu için yeni karar: Araç ve halı yıkama yasaklandı
Abone Ol google-news

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında işyeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos  (5 gün) il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos (3 gün) arasında 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari ceza uygulanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyu tasarruflu kullanılmasına önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Diyarbakır’ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı’ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz.”


diyarbakır su tüketimi araç halı Yasak

İlgili Haberler

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı!

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı!
Rusya'dan 'yerli' hamle: Rus sitelerine yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı

Rusya'dan 'yerli' hamle: Rus sitelerine yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
Bakan Koca duyurdu: Sağlık hizmetlerinde örtülü veya açık reklam yapılması yasaklandı

Bakan Koca duyurdu: Sağlık hizmetlerinde örtülü veya açık reklam yapılması yasaklandı

En Çok Okunan Haberler