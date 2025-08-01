Suat Özçağdaş'tan okulardaki personel eksiliğine ilişkin soru önergesi

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda okullara; temizlik, güvenlik, sağlık, kütüphaneci ve teknik personel istihdamı yapılıp yapılmayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması üzerine iki soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, TBMM Başkanlığı’na verdiği temizlik soru önergesinde geçen yıl yaşanan sorunlara değinerek, bu yıl da aynı sorunların yaşanmaması üzerine tedbir alınıp alınmadığını sordu.

Okullar temizlenememiş, okulları temizlemek isteyen belediyelerimiz engellenmişti

“Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) ve İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında okullara temizlik görevlisi istihdam etmektedir. 18 Temmuz 2024’te okullarda temizlik sorunu yaşanacağından bahsetmiş ve maalesef bu konuda haklı çıkmıştık” diyen Özçağdaş, geçtiğimiz yıl temizlik görevlisi istihdamının okul açılışından sonrasına bırakıldığını hatırlatarak, “Okullarımız temizlenememiş ve okulları temizlemek isteyen belediyelerimiz engellenmişti” dedi.

"HER OKULA YETERİ KADAR KADROLU TEMİZLİK PERSONELİ ATAMASI YAPILACAK MIDIR?"

Özçağdaş soru önergesinde şunları sordu:

“Milli Eğitim Bakanlığı, okul temizliğini geçen sene olduğu gibi kısa zamanlı çalışma ile düşük ücretle istihdam sağlayarak mı gerçekleştirecektir yoksa her okula yeteri kadar kadrolu temizlik personeli ataması yapılacak mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde TYP ve İUP kapsamında kaç kişi çalıştırmıştır? Bu kapsamda çalışan personellerin sözleşmeleri kaç aylık yapılmaktadır? Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde TYP ve İUP kapsamında istihdam ettiği kaç kişi işten çıkarılmıştır? Kaçı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda çalışmaya devam edecektir?

Milli Eğitim Bakanlığı geçen sene yaşanan ve bir halk sağlığı problemine dönüşmesine ramak kalmış okul temizliği sorunu için bu yıl hangi adımları atmıştır? Okullar açılmadan önce eksik personel giderilecek ve çocuklar temiz okullarda okuyabilecek midir?

Özçağdaş yine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması üzerine verdiği soru önergesinde 20. Milli Eğitim Şurası’nın; temizlik, güvenlik, sağlık, kütüphaneci ve teknik personel istihdamını içeren 52. Maddesi’ni hatırlatarak, şuranın tavsiye kararlarına uyulup uyulmayacağını sordu.

Şura kararına rağmen dört yıldır gereken adımların atılmadığını, aksine durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Özçağdaş, önergesinde şöyle dedi:

“1-3 Aralık 2021’de düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nın 52. Maddesi’nde, “Eğitim kurumlarına uzman kütüphaneci, sağlık personeli (hemşire), teknik eleman, temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.” kararı alınmıştır. Aradan geçen 4 yıla rağmen okullarımızda maddede bahsedilen istihdamlar sağlanmamıştır. Aksine durum daha da kötüye gitmiş, yarı zamanlı temizlik görevlileri ile okullar yeterince temizlenememiş, güvenlik sorunu artmış ve öğretmenlerimiz okullarında şiddet görmüş ve öldürülmüştür. Okul kazalarına acil müdahaleler yapılamadığı için çocuklarımız yaralanmalardan daha ciddi etkilenmiş ve ölümle sonuçlanan kazalarda hayatlarını kaybetmişlerdir.”