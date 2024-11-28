Suavi, ağaç kesimi iddialarını yalanladı: 'Hukuki süreci başlattım'

Sanatçı Mehmet Suavi Saygan, Bodrum’daki arazisinde ağaç kesildiği iddialarını yalanladı. “İmar affı bekleyen rant çeteleri” tarafından hedef alındığını belirten Suavi, süreci hukuki yollardan takip edeceğini açıkladı.

Suavi, ağaç kesimi iddialarını yalanladı: 'Hukuki süreci başlattım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:04

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki arsasında ağaç kesildiği iddialarıyla gündeme gelen sanatçı Mehmet Suavi Saygan, hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sürerken, Suavi, söz konusu iddiaların “imar affı bekleyen rant çeteleri” tarafından ortaya atıldığını belirtti.

“AĞAÇLARI KORUMA ALTINA ALDIM”

Suavi, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, arazisindeki ağaçların kesilmediğini, aksine gerekli zirai tekniklerle yerlerinin değiştirildiğini ve bizzat koruma altına alındığını ifade etti.

“YALAN SÖYLEYEN FOSEPTİĞE DÜŞSÜN”

Suavi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, hakkındaki haberleri sert sözlerle eleştirdi:

“Foseptik varmış ve dereye akıyormuş diye yazılmış. Gidin bakın, hala orada. Yaptırdığım sızdırmaz foseptik her yıl vidanjörle temizleniyor. Yalan söyleyen o foseptiğe düşsün mü?” dedi.


İddiaların, mahkeme kararıyla yıkım kararı verilen bir yapının yıkım süreci sonrası başladığını söyleyen Suavi, şunları ekledi:

“Kaçak yapı lobisi, yıkım kararı sonrası saldırıya geçti. Yalan haberlerle legal iş yapanları hedef almak bu kadar kolay mı? Biz yalnızca arsa sahibiyiz, süreç sonunda da orada yaşamaya devam edeceğiz.”

Suavi, sürecin hukuki olarak takip edileceğini belirterek iddialara karşı kanıtları olduğunu vurguladı.


Etiketler: #Suavi #Bodrum #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği #İklim Değişikliği

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