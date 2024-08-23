Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP tarafından hedef gösterilen ve CHP'li Seydişehir Belediyesi tarafından konseri, 'Çevremizde oldukça hassasiyet taşıyan bölgeler var' gerekçesi ile iptal edilen sanatçı Suavi'yi evinde ziyaret etti. Özel konser iptalinin doğru olmadığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 21:34
Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi evinde ziyaret etti
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Dünya Beykozlular Günü'ndeki konseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hedef göstermesi üzerine engellenmeye çalışılan sanatçı Suavi’nin, 30 Ağustos’ta CHP'li Konya Seydişehir’de vereceği konserinin de yine ülkü ocaklarının tepkisi sonrası iptal edildiği açıklanmıştı.

CHP'li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu iptal kararını, "Bizim bölgemiz de bu konularda hassas bir bölge ve toplumsal olaylar çıkma ihtimali olan bir yer. Çevremizde de yine oldukça hassasiyet taşıyan bölgeler var" diyerek açıklamıştı. Ustaoğlu partisinin Genel Merkezi ile de bu kararı görüştüğünü ve, 'sadece bilgi' verdiklerini aktarmıştı. Suavi'nin avukatı ise bu karara tepki göstermişti.

Tartışmalar sürerken Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi evinde ziyaret etti. Saldırıları kınadığını açıklayan Özel, konser iptal edilmesinin de doğru bulmadığını aktardı.

Özel, "Sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Değerli sanatçımız Suavi’yi İstanbul’daki evinde ziyaret ettim. 

Suavi’nin konserlerine yönelik saldırıları kınıyor, sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi  olarak da, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz."


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