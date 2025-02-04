'Tuzla Piyade Okulu' skandalı… İhraç edilen teğmenler için TSK’den ayrıldı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:36

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:36

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım 2023’te Atatürk’ü anma töreninde yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmene tepki gösteren 4 teğmen TSK’den ihraç edilmişti.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, srkadaşlarının ihracının ardından olayı protesto eden teğmen Mustafa Görkem Öksüz, mesaiye gitmeyerek kendisini TSK’den attırdı.

TELE1’e konuşan Teğmen Mustafa Görkem Öksüz, “Silah arkadaşlarımın haksız ihracına tepki göstermek maksadıyla mesleğimden ayrıldım” dedi.

"SİLAH ARKADAŞLARIMIN İHRACINA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN ÜNİFORMAMI ÇIKARTTIM"

Tuzla Piyade Okulu’nda idari tahkikat sürerken konuşmaların gazetelerde yayınladığını ve kendilerine hakaretler edildiğini vurgulayan Görkem Öksüz arkadaşlarının ihracına tepki olarak TSK’den ayrıldığını belirtti. Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gelişmeler yaşanırken Piyade Okulu bünyesinde bir idari tahkikat heyeti kurulmuş ve ilgili olay bizzat okul komutanlığı tarafından incelenmeye başlanmıştır. Fakat bu tahkikatın devam ettiği esnada devletimizin banisine ve cumhuriyete en hafif tabirle muhalefet eden bu şahsı korumak için çarpıtma ve cımbızlanmış haberlerle kamuoyunu etkilemeye çalışan bazı yayın organları bu şahsa tepki gösteren silah arkadaşlarımı ‘cuntacı, Allahsız, Fetöcü, din düşmanı’ gibi akıl ve ahlak dışı yaftalarla suçlamış ve tahkikat sürecine dışarıdan dahil olmayı hedeflemişlerdir. Bu kapsamda ilgili yayın organları silah arkadaşlarım hakkında ‘alnı secdeye değenlere düşmanlık besliyorlar’ şeklinde baştan sona yalan söylemlerde bulunmuş lakin tepki gösteren teğmenler arasında da namaz kılan silah arkadaşlarımın olduğu gerçeğiyle yüzleştiklerinde bu iddiaları kendi kendine çürümüştür.

Ardından yine bu yayın organları meseleyle hiçbir alakası olmayan bir şekilde ‘türbana ve türbanlılara garezleri var’ söylemlerinde bulunmuş fakat yine bu sefer de ailelerimizde başı örtülü kişilerle yüzleştiklerinde iddiaları kendi kendine bir kez daha çürümüştür. Bu süreç böyle giderken ve çarpıtma ve asılsız haberler kendi kendine çürütülürken tahkikat süreci bir anda farklı bir boyut kazanmış ve usulsüzlüklerle bezeli çeşitli gelişmeler eşliğinde dört silah arkadaşım kendilerini ihraç edilmek üzere gün sayarken bulmuşlardı. Ve benim de her daim sevgi ve gururla taşıdığım üniformamdan ayrılma isteğim tam bu noktada tezahür etti… Ardından kararımı verdim ve silah arkadaşlarımın haksız ihracına tepki göstermek maksadıyla mesleğimden ayrıldım.”

“BİZ DE KILIÇ ÇATTIK”

2024 devresinin mezuniyet töreninin ardından kılıç çatmasını değerlendiren Mustafa Görkem Öksüz, kendilerinin de kılıç çattığını belirterek, “Harbiye geleneğinde mezuniyette kep atılmaz. Çünkü kepin üzerinde bekası ve selameti için mücadele ettiğimiz ay ve yıldız yer almaktadır. Bu sebepledir ki Harbiyeliler mezuniyet töreninden sonra kılıç çatıp kanla, terle ve icabında canla mücadele ettikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk milletine, Türk bayrağına ve Türk vatanına bağlılık yemini edip marşlar söylerler. Bu gelenek disiplinsizliğin değil bağlı bulundukları değerlere duydukları aşkın ve sadakatin göstergesidir. 2023 devresi olarak biz ve bizden önceki devreler gibi kılıç çattık” diye konuştu.