Suç örgütlerine göndereceklerdi... Silah kaçakçılarına büyük operasyon!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:20

Güncelleme: 14.09.2023 - 14:28

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik etkin mücadelenin yapılabilmesi ve eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden kişilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çalışmaların ardından Kâğıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı suç örgütlerine uzun namlulu silahları temin eden ayrıca silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 uzun namlulu vahim tüfek, 4 seri atış özelliğine haiz otomatik vahim silah ve bu silahlara ait şarjörler, 51 seri atış özelliğine haiz vahim silah ve bu silahlara ait şarjörler, 1 illegal silah atölyesi, yaklaşık 2 bin silah imal edecek parça (silah gövdesi ve sürgüsü, yiv ve seti açılmış namlu, tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı olmak üzere muhtelif sayıda silah parçaları), 2 kurusıkıdan çevrilmiş silah, 1 kurusıkıdan çevirme aşamasında silah, 25 silah şarjörü, 227 fişek, 30 kurusıkı silah, bu silahlara ait 29 şarjör, 1 test amaçlı doldur boşalt bidonu ile 2 bin dolar suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden N.K. ve A.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken A.K, N.T, ve G.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.S., E.C, M.A., S.Y., ve T.D. adlı şüpheliler de bugün adli makamlara sevk edildi.