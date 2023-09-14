Adana'da bir garip olay: Bekçileri görünce silahı bırakıp kaçtılar!

Adana'da motosiklet üzerinde elinde silahla ilerleyen iki kişi, mahalle bekçilerinin kendilerini fark etmesi üzerine, yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu, şüphelilerden biri yakalanırken, silah ise bir apartmanın otoparkına atılmış halde bulundu. Şüphelilerin kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 07:28
Adana'da bir garip olay: Bekçileri görünce silahı bırakıp kaçtılar!
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Adana'da dün gece saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye görevinde olan mahalle bekçileri, motosiklet üzerinde iki kişinin kendilerine yaklaştığını, arkada oturan kişinin elinde ise silah taşıdığını fark etti.

SİLAH APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Mahalle bekçilerinin durdurmak istediği şüpheliler, motosikleti devirdikten sonra yaya olarak ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Bekçilerin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin takibi sonucu şüphelilerden birini yakalanırken, silah ise bir apartmanın otoparkına atılmış halde bulundu. İçinde 30'a yakın mermi bulunan silah, olay yerinde yapılan parmak izi çalışmasının ardından kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

MOTOSİKLETTE ÇALINTIYMIŞ!

Öte yandan, üzerinde plaka bulunmayan motosikletin şasi numarasından sorgu yapan ekipler, çalıntı olduğunu belirledi. Ekipler, gözaltına alınan şüpheliyi polis merkezine götürürken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Şüphelilerin, işyeri, ikamet ya da araç kurşunlamasına giderken yakalandıkları ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.


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Adana kalaşnikof silahlı baskın bekçi

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