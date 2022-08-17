Fuhuş ve insan ticareti çetesinin lideri polis çıktı: 4 kişiye tutuklama
Ankara'da fuhuş ve insan ticareti yaptığı iddia edilen çeteye yapılan operasyonda tutuklanan 4 kişiden biri, Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru çıktı.
Ankara’da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.’nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yürütülen soruşturma kapsamında, G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple izlendi.
Yapılan çalışma sonucunda, G.K.’nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhuşa zorladığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E., H.M., A.Z., S.K. ve yabancı uyruklu M.S., gözaltına alındı. A.Z., G.K., H.M. ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K., hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S. ise Başsavcılık tarafından salıverildi.
PASAPORTA EL KOYUP FUHUŞA ZORLAMIŞLAR
G.K. tarafından fuhuşa zorlananların ifadelerinde G.K.’nin yabancı uyrukluların pasaportlarını aldığını, "Buralar benden sorulur. Burada çalışmazsanız ekmek yiyemezsiniz" dediğini söyledi.
G.K. ise ifadesinde "maddi zorluklar çektiğini" kaydederek fuhuşa zorlama ile insan ticareti yaptığı iddiasını reddetti. Gözaltına alınan M.S.’nin, polis memuru G.K.’nin kız arkadaşı olduğu ve “müşteri” ayarlamada aracılık yaptığı öğrenildi.
M.H. ve H.M.’nin fuhuş yaptırdıkları kadınların kaldığı 2 ayrı evden sorumlu oldukları, bu evlerin ihtiyaçlarını karşılayarak parayı G.K. ve ortağına verdikleri tespit edildi.
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