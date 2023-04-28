Suç örgütlerine silah temin eden çeteye ‘İyi bayramlar’ operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen 6 şüpheli, 'İyi bayramlar' adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:15
Suç örgütlerine silah temin eden çeteye ‘İyi bayramlar’ operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç örgütlerine, eylemlerinde kullanılmak üzere uzun namlulu silah ve tabanca temin eden, bu yollarla para kazanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen polis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 'İyi bayramlar' ismi verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1'i uzun namlulu 2 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör ve 690 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


diyarbakır Şanlıurfa gözaltı

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