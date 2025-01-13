Son Dakika... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat''a gözaltı sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Hukuksuzluk zincirinin yeni halkası!'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:15

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 24 şüpheli ile tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat'ın, Balıkesir'de babasının evininde gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu karara tepki göstererek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.

Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir.

Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz."

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.



Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir.



Biz,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 13, 2025

DENİZ YÜCEL: "AMAÇ SİYASİLERİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de Başkan Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"İfadeye çağırıldığında gelebilecekken, seçilmiş bir kamu görevlisi olan Beşiktaş Belediye Başkanı’na gözaltı uygulanması hem hukuki değildir hem de vicdani. Amaç ortada; Hukuku ve yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir aparat olarak kullanmak…

Muhalefet partilerine mensup seçilmiş siyasileri itibarsızlaştırmak…

Hedef göstermek…

Mücadele azmini ve dirençlerini kırmak…

31 Mart Yerel seçimlerinin hazımsızlığı AKP’de hala devam ediyor…

Genel seçim yaklaşıyor, “CHP’li belediyeler bu şekilde çalışmaya devam ederse ben seçim kazanamam, dolayısıyla belediyelere çelme takmam, bel altı vurmam, silkelemem lazım” diyorsunuz.

Bilinmelidir ki; FETÖ yöntemleri bu güne kadar kimseye fayda sağlamadı, size de sağlamaz. Bu girişimler, hukuka ve demokrasiye gönül veren milyonların vicdanlarında asla karşılık bulmaz!

Rıza Akpolat'ın yanındayız. Hukukun ve yargının siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğiz!"