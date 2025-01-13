Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 16:40

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.


Etiketler: #rıza akpolat #Beşiktaş Belediyesi #gözaltı

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