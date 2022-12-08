Suç örgütüne operasyon: Aralarında bekçi ve polis de var

Antalya'da aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu suç örgütlerine yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA
08 Aralık 2022 Perşembe, 15:34
Suç örgütüne operasyon: Aralarında bekçi ve polis de var
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları çıkar amaçlı suç örgütlerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında polis, bekçi, infaz koruma memurlarının bulunduğu 19 kişi ile örgüte silah temin eden 2 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, ifadelerinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 


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