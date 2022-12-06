Edirne'de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Edirne’de, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 14:20
Edirne'de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde organize suç örgütüne yönelik 13 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda O.K., K.K., U.K., Ö.Ç.Y., E.S., B.E., E.A., A.A., S.A. ve Ö.M. gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Evlerde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 330 fişek, 1 elektroşok cihazı, 1 senet ve 2 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. 


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