Suç örgütüne yönelik operasyonda 6 tutuklama

Erzincanda suç örgütüne yönelik 'Mahzen 9' adlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:14
Suç örgütüne yönelik operasyonda 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fizik takip sonrası 11 olaya karışan suç örgütü yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 

48 personel ile 6 Özel Harekat unsurunun katıldığı, 'Mahzen 9' adlı operasyon kapsamında 12 adrese baskın yapıldı. Örgüt lideri N.K. ile T.Ö., H.K., S.K., İ.K., İ.P., Y.T., M.E. ve İ.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 58 adet fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet bıçak, 8 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş mutabakat evrakı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 120 TL nakit para ele geçirildi. 

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik' ve 'nitelikli yağma' suçlarından tutuklandı, diğerlerinin ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


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