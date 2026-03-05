Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu, RTÜK temsilcilerini dinledi: ‘Gündüz kuşağına dokunmayın’ deniyor’

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili Meclis komisyonu önceki gün RTÜK temsilcilerini konuk etti. Burada söz alan milletvekilleri sabah kuşağı programlarının, magazinleşen haber bültenlerinin, mafya dizilerinin ve sosyal medyanın şiddete etkisini sordu.

Bu konular üzerinden söz alan CHP’li Aysu Bankoğlu “Dizilerde ve sinema filmlerinde adaleti kendi dağıtan güçlü çete lideri imajları çocukların suça eğilimini artırıyor. Acaba muhalif kanallara gösterilen hassasiyet, suç örgütü liderlerini birer rol model gibi sunan bu yapımlara karşı neden bu kadar sert bir şekilde gösterilmiyor?” sorusunu yöneltti.

Vekillerin bu konulardaki sorularına yanıt veren RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, “Dizilere yönelik bu zamana kadar 58 ceza verdik. 8 program durdurma, 5 katalogdan çıkartma var. Rakamsal büyüklüğü de 173 milyon 375 bin TL civarında. Ceza veriyoruz ama onlar ceza aldıkça, bu suça veya suçluya yönelik karakter oluşturmayı engellemiyor” ifadelerini kullandı.

HABERLERE DÜZENLEME SİNYALİ

Magazinleşen haber bültenleriyle ilgili soruya da yanıt veren Güler, geçen ay haber programları editörleri ve genel müdürleriyle bir toplantı yaptıklarını söyledi. “Haberlerde etik kurallar ortaya koymak istiyoruz” diyen Güler “Bunu da sadece RTÜK bünyesinde değil, bütün habercilerin bir araya geldiği ve bunun sonucu ortak aklın işlediği bir etik rehberi ortaya çıkartacağız. Aslında haberin magazinleşmesi dediğimiz husustan ziyade; haberin doğru bir şekilde, bir dezenformasyona uğramadan, vatandaşı manipüle etmeyecek bir şekilde vatandaşa aktarılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘İSTENENLER ENGELLENEBİLİYOR’

Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili de konuşan Güler “Programlar her gün ilk 2’de, 3’te. Biz önleyelim ama RTÜK’e şöyle talepler geliyor: ‘Dokunmayın bunlara, gündüz kuşağına, biz çok seviyoruz’” dedi. Bunun üzerine CHP’li Bankoğlu “Yapmak isteseniz bunları engelleyebilirsiniz. Engellememeyi tercih ediyorsunuz. Her şey engelleniyor” tepkisini gösterdi. Güler de “Her şeyi engellediğimizde de ondan sonra ‘Her şeyi engelliyorsunuz’ diye itiraz ediyor herkes” karşılığını verdi. Bankoğlu ise “İstenilenler engellenebiliyor, bunlar neden engellenemiyor diye soruyorum” yorumunu yaptı.