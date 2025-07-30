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Suça sürüklenen çocuklara 'Güçlendirici Bakım Modeli' desteği

Suça sürüklenen çocuklara 'Güçlendirici Bakım Modeli' desteği

30.07.2025 11:32:00
Güncellenme:
DHA
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Suça sürüklenen çocuklara 'Güçlendirici Bakım Modeli' desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden veya tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen 'Güçlendirici Bakım Modeli'nin, 12 ildeki kuruluşlarda uygulanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden veya tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen 'Güçlendirici Bakım Modeli'yle ilgili duyuru yapıldı..

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden/tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen 'Güçlendirici Bakım Modeli'; Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında, Güçlendirici Bakım Merkezlerinin (GBM) hedef grubunda yer alan çocukların, psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçlerini tek bir merkezde toplayarak, çocuğun farklı kurumlara götürülmesine gerek kalmadan multidisipliner bir müdahale gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hayata geçirilen 'Güçlendirici Bakım Modeli' ile ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelerin veya olumsuz yaşam koşulları sebebiyle ailelerine teslim edilemeyen korunma altına alınmış çocukların yoğun bir programla güçlendirilmesi amaçlanıyor" denildi.

Modelin yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirildiği vurgulanarak, "Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ilde bulunan 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesinde uygulanacak. Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Kocaeli illerinde başlayacak modelle, ihtisaslaştırılmış çocuk kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara travmaya duyarlı, iyileştirici bir ortam sağlanarak, yoğun bir destek sunulacak" ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #aile ve sosyal hizmetler bakanlığı #suça sürüklenen çocuk

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