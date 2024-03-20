Suçüstü yakalandılar: Tankerden 300 litre akaryakıt çaldılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinden akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:14
Suçüstü yakalandılar: Tankerden 300 litre akaryakıt çaldılar
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Ekipler, devriye esnasında, park halinde bulunan yakıt tankerinden akaryakıt çalan M.K. ile F.Y'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların çaldığı 300 litre akaryakıt, sahibine teslim edildi. ???????


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