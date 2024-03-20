Aracı çaldıktan sonra arkadaşlarını alıp gezmeye çıktı: 'Araç hoşuma gitti'

Adana'da Ahmet Y.’nin kontak anahtarını kaybettiği otomobil, bir süre sonra çalındı. Otomobille polise yakalanan 23 yaşındaki Oğulcan Ö., anahtarı arkadaşı İsa K.’nin verdiğini, aracı beğenince de arkadaşlarıyla gezmek istediğini öne sürdü. Gözaltına alınan İsa K. ile Oğulcan Ö. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:50
Aracı çaldıktan sonra arkadaşlarını alıp gezmeye çıktı: 'Araç hoşuma gitti'
Abone Ol google-news

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan esnaf Ahmet Y., şubat ayında otomobilinin kontak anahtarını kaybetti. Bu durumu önemsemeyen Ahmet T., yedek anahtarını kullanmaya devam etti. Ahmet Y.’nin 10 Mart’ta otoparka park ettiği otomobili çalındı.

Ahmet Y.’nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli Oğulcan Ö.’yü tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

"ARKADAŞLARIMLA GEZMEK İSTEDİM"

Oğulcan Ö., Güzelyalı Mahallesi’nde çalıntı araçla gezdiği sırada yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, “Arkadaşım İsa K., anahtarı bana verip, aracı bir hastane otoparkına bırakmamı söyledi. Araç hoşuma gidince; arkadaşlarımla gezmek istedim. O sırada yolda polis çevirdi” dedi.

Bu ifade üzerine İsa K. de evine yapılan baskında yakalandı. İsa K. ise sorgusunda, “Bana iftira atıyor. Olayla bir ilgim yok” savunması yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğulcan Ö. ile İsa K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç ise sahibine teslim edildi.


araç haberleri çalıntı haberleri Emniyet haberleri

İlgili Haberler

Adres: Adana... Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkarttı, 1 ay sonra aracı çalındı

Adres: Adana... Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkarttı, 1 ay sonra aracı çalındı
Adana'da filmleri aratmayan hırsızlık... Banka çıkışında takip edip parasını çaldılar

Adana'da filmleri aratmayan hırsızlık... Banka çıkışında takip edip parasını çaldılar
Adana polisi 80 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi

Adana polisi 80 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!

Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!
AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!

AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik duyurdu: Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike... Maaşlardan binlerce lira kesilecek!

Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik duyurdu: Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike... Maaşlardan binlerce lira kesilecek!
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’

Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!