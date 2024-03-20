Aracı çaldıktan sonra arkadaşlarını alıp gezmeye çıktı: 'Araç hoşuma gitti'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:50

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:51

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan esnaf Ahmet Y., şubat ayında otomobilinin kontak anahtarını kaybetti. Bu durumu önemsemeyen Ahmet T., yedek anahtarını kullanmaya devam etti. Ahmet Y.’nin 10 Mart’ta otoparka park ettiği otomobili çalındı.

Ahmet Y.’nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli Oğulcan Ö.’yü tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

"ARKADAŞLARIMLA GEZMEK İSTEDİM"

Oğulcan Ö., Güzelyalı Mahallesi’nde çalıntı araçla gezdiği sırada yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, “Arkadaşım İsa K., anahtarı bana verip, aracı bir hastane otoparkına bırakmamı söyledi. Araç hoşuma gidince; arkadaşlarımla gezmek istedim. O sırada yolda polis çevirdi” dedi.

Bu ifade üzerine İsa K. de evine yapılan baskında yakalandı. İsa K. ise sorgusunda, “Bana iftira atıyor. Olayla bir ilgim yok” savunması yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğulcan Ö. ile İsa K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç ise sahibine teslim edildi.