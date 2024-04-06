Sudanlı ve Filistinli öğrencilere YÖK kıyağı: 'Belge ibraz etmeseler dahi...'

Sudanlı ve Filistinli öğrencilere kendi ülkelerinde okuduklarına dair belge ibraz edemeseler dahi ülkelerindeki savaş gerekçesiyle yatay geçiş hakkı tanındığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:37
Sudanlı ve Filistinli öğrencilere YÖK kıyağı: 'Belge ibraz etmeseler dahi...'
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Yükseköğretim Kurumu’nun üniversitelere “acele” ibaresiyle gönderdiği belgeyle Sudanlılara ve Filistinlilere “belge ibraz edememeleri” durumunda dahi üniversitelerde okuma hakkı tanındığı ortaya çıktı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, üniversitelere gönderilen belgede, Ukrayna, Suriye, Mısır, Yemen gibi ülkelerde öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için alınmış olan istisnai kararların Sudanlı ve Filistinli öğrencilere de uygulanacağı belirtildi.

Savaş sebebiyle bu hakkın tanındığının belirtildiği belgede, “yatay geçiş için şartları sağlayamayan veya belge ibraz edemeyenlerin ise özel öğrenci olarak üniversitelerimizde eğitim görmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.

İlgili belgenin tam metni şu şekilde:

“Başkanlığımız Yürütme Kurulunun 27.12.2023 tarihli oturumunda; olağanüstü durumları bulunan Filistinli ve Sudanlı öğrencilerin kayıt işlemlerine ilişkin olarak alınan kararlar aşağıdaki şekildedir: 

"- İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle Filistin'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmelerine, yatay geçiş için şartları sağlayamayan veya belge ibraz edemeyenlerin ise özel öğrenci olarak üniversitelerimizde eğitim görmesine karar verildi. 

- Daha önce çeşitli tarihlerde gerçekleşen Yükseköğretim Yürütme Kurullarında savaş, ilhak ve işgal koşulları bulunan Ukrayna, Suriye, Mısır, Yemen gibi ülkelerde öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için alınmış olan istisnai kararların (yatay geçiş, özel öğrencilik, denklik vb.) Sudanlı öğrenciler için de alınması hususu incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; a) Sudan'da yaşanan siyasi olaylar nedeniyle Sudan'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmelerine, yatay geçiş için şartları sağlayamayan veya belge ibraz edemeyenlerin ise özel öğrenci olarak üniversitelerimizde eğitim görmesine, b) Bununla birlikte, Tanıma ve Denklik Yönetmeliği çerçevesinde ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya da diploma teyitleri yapılamayan Sudan'daki üniversitelerden mezun olan diploma denkliği başvuru sahipleri ile ilgili olarak savaş dönemi veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak ve belgelerin teyidi yazışmalarına cevap alınamaması durumunda geçerli olmak üzere; 

– Diploma ve transkript asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan, 

– Diploma ve/veya transkriptlerinin asılları bulunmayan ancak bir örneğini veya onaylı çevirilerini ibraz edebilen ilgililerin denklik işlemlerinin Bilim Alanı Danışma Komisyonları, üniversiteler bünyesinde oluşturulan Diploma, Derece Tespit Komisyon görüşleri ve Tanıma ve Denklik Komisyonu görüşü alınarak yürütülmesine karar verildi." 

Üniversitelerimizin; alınmış bulunan Yürütme Kurulu kararlarına uygun olarak gerekli iç düzenlemelerini tamamlamak suretiyle iş ve işlem tesis etmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim”


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