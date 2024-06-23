Sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:24
Sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.

Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.


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