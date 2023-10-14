Sulama havuzuna giren 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 23:24
Sulama havuzuna giren 4 yaşındaki çocuk boğuldu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Erikdere köyünde ailesinin bahçeye götürdüğü Emirhan Elveren (4) sulamada kullanılan havuza düştü.

Aile, Elveren'i havuzdan kendi imkanlarıyla çıkardı. İhbar üzerine bahçeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elveren'i Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Elveren, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 yaşındaki çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


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