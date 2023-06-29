Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Yukarıderen Mahallesi'nde sulama kanalının yakınında oynayan 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.
Çocuğun cansız bedeni yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu.
Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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