Traktörle sulama kanalına düşen genç yaşamını yitirdi

Osmaniye'de kullandığı traktörle sulama kanalına devrilen sürücü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:50
Traktörle sulama kanalına düşen genç yaşamını yitirdi
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Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde 25 yaşındaki M.F.G. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.

Kaza sonrası sürücü M.F.G., yurttaşlar tarafından düştüğü yerin 800 metre ilerisinden yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı şahıs, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı


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