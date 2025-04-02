Sulama kanalına düşen çoban boğularak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hayvanlarını otlatan 37 yaşındaki çoban Abdulkadir Gizli, eşeğiyle birlikte sulama kanalına düşerek boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli, henüz bilinmeyen bir nedenle eşeğiyle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban, kısa sürede gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Gizli’nin cansız bedenine ulaşıldı. Çobanın hayatını kaybettiği belirlenirken, eşeğin de boğulduğu tespit edildi. Gizli’nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
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