Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isterken can verdi!

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kız kardeşi K.S.'nin (7) sulama kanalına düştüğünü gören Dilan Sungur (11), suya atladı. İki kız kardeş akıntıda sürüklenmeye başlarken, o sırada bölgeden geçen çocukların amcası İsmail Sungur, çığlıkları duyunca hızla kanala koştu.

Yeğenlerinin suda sürüklendiğini gören İsmail Sungur suya atlayıp, 2 yeğenini de çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren K.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.