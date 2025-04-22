Motosiklet sulama kanalına düştü: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Adana’da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sulama kanalına düştü: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 23:50

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, üzerinde eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin oğulları Muhammed Ayaz Kaya (2) ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adana #motosiklet #kaza

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