Sulama kanalına girmişti... Cansız bedeni bulundu!

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Mecid Barho'nun (18) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:06
Sulama kanalına girmişti... Cansız bedeni bulundu!
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Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mecid Barho, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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