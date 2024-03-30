Sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı
Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkartılan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra 2 çocuk akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı ve bağırıp çevredekilerden yardım istedi.
Çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen yurttaşlar sulama kanalına atlayıp çocukları kurtardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan sulama kanalına giren çocuklardan birinin terliğinin kanal kenarında kaldığı görüldü.
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